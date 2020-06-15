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Главы МИД России и Катара обсудили развитие связей двух стран

Стороны подтвердили настрой Москвы и Дохи и далее осуществлять регулярный диалог по ключевым темам

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили в понедельник по телефону вопросы развития сотрудничества Москвы и Дохи. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских связей, включая наращивание совместных усилий в интересах углубления деловой кооперации, культурно-гуманитарных и других контактов между двумя странами", - информировали в дипведомстве.

Министры подтвердили настрой Москвы и Дохи и далее осуществлять регулярный диалог по ключевым темам двусторонней и международной повестки дня, подчеркнули в МИД.

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