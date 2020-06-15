Васильев произвел кадровые перестановки в правительстве Дагестана

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев назначил двух заместителей председателя правительства республики и одного своего советника, соответствующие указы подписаны им в понедельник. Об этом сообщается на странице администрации главы и правительства региона в Instagram.

"Сегодня, 15 июня, глава Республики Дагестан произвел новые кадровые назначения. Так, руководитель региона своим указом назначил заместителем председателя правительства Дагестана Инсафа Хайруллина. Также Владимир Васильев своим указом назначил заместителем председателя правительства Дагестана Халилова Анвара, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временное исполнение обязанностей начальника правового управления администрации главы и правительства Дагестана, которое возглавлял Анвар Халилов, возложено на замначальника данного управления Хайбулу Малачилова.

Васильев также назначил советником главы Дагестана Акима Микирова.

Анвар Халилов возглавлял правовое управление администрации главы и правительства Дагестана с 2015 года, а бывший первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Инсаф Хайруллин в марте этого года был назначен временно исполняющим обязанности зампредседателя правительства Дагестана, курирующим строительную отрасль.

Нынешний состав правительства Дагестана был сформирован 9 ноября 2018 года, в нем восемь заместителей председателя правительства региона.