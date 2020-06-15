Слуцкий: обсуждение возможности обмена Уилана требует политической воли со стороны США

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Обсуждение возможности обмена осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана требует политической воли со стороны властей США, однако прогнозировать сейчас что-либо нельзя. Такое мнение в понедельник журналистам выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Лично я не исключал бы на корню техническое обсуждение вопроса обмена, поскольку в тюрьмах США порой в нечеловеческих условиях и по надуманным обвинениям продолжают находиться российские граждане. Их судьба нас продолжает тревожить. Но для заключения подобных договоренностей требуются политическая воля Соединенных Штатов и отдельная компетенция. Пока мы не можем рассуждать, что будет дальше", - сказал он.

Слуцкий также прокомментировал высказывания госсекретаря США Майкла Помпео, который потребовал незамедлительно освободить Уилана. Глава комитета назвал это "вмешательством в компетенцию судебной системы России". "Заявления о "тайности" проведения судебного процесса неправомочны, за процессом всегда пристально следили, в том числе с американской стороны. Обвинения Уилану предъявлены очень серьезные, которые и были доказаны в суде", - указал парламентарий. "Что касается призывов возвращения американца на его родину, то для этого существуют различные варианты, они хорошо известны американской стороне", - резюмировал Слуцкий.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, сотрудники ФСБ России задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд в понедельник признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Как заявил ТАСС адвокат американца Владимир Жеребенков, вопрос об обмене Уилана на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко будет решаться после вступления приговора в силу. По его словам, Уилан намерен обжаловать приговор и добиваться оправдания.