Все заявившие об участии в выборах главы Севастополя партии подали документы в избирком

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Представители семи партий, которые заявили о выдвижении своих кандидатов на выборы губернатора Севастополя, подали документы в избирком к вечеру понедельника, сообщила ТАСС представитель городской избирательной комиссии.

"Севастопольскую городскую избирательную комиссию о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов на досрочных выборах губернатора Севастополя, уведомили семь избирательных объединений. На 15 июня в Севизбирком каждым из них представлены документы о выдвижении кандидатов на должность губернатора города Севастополя", - сказала представитель комиссии.

Она уточнила, что в пятницу и субботу подали уведомления член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков, депутат городского Заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (от партии "Единая Россия"). В понедельник это сделали Анастасия Романенко ("Демократическая партия России"), Ярослав Яковенко ("Партия прогресса"), Роман Кияшко (КПРФ).

Собеседница агентства добавила, что следующий этап для желающих участвовать в выборах - сбор пакета документов, необходимых для регистрации. После того, как они будут предоставлены, Избирком примет решение, регистрировать ли заявителей в качестве кандидатов.

Заксобрание Севастополя назначило выборы губернатора на единый день голосования - 13 сентября. Согласно данным регионального Избиркома, баллотироваться на выборах губернатора в Севастополе могут только представители партий. Для участия в выборах они должны, в частности, собрать определенное число подписей депутатов, входящих в советы муниципальных образований.