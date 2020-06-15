Кремль раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Болсонару

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Жаиром Болсонару сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и космосе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные аспекты двустороннего стратегического партнерства, включая дальнейшее развитие сотрудничества в таких областях как энергетика, сельское хозяйство и космос", - говорится в сообщении.

Пресс-служба главы российского государства также отмечает, что затрагивалась и ситуация вокруг пандемии коронавируса и принимаемые в обеих странах меры по борьбе с распространением этой инфекции и ее последствиями. Кроме того, президенты обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в рамках БРИКС с учетом российского председательства в этом объединении в текущем году.

Ранее Болсонару написал в своем аккаунте в Twitter, что обсудил в понедельник со своим российским коллегой вопросы борьбы с коронавирусом и предстоящий саммит БРИКС.

Он отметил, что договорился с Путиным о "еще более глубоком сотрудничестве между странами, в том числе в вопросе борьбы с COVID-19". Обсуждались и результаты, которых стороны хотят достичь на предстоящем саммите БРИКС в Санкт-Петербурге, добавил Болсонару.

Саммиты ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны были пройти 21-23 июля в Санкт-Петербурге. 27 мая пресс-служба Кремля сообщила о переносе обеих встреч на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Кремле отметили, что "новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".