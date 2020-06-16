Посол РФ: пандемия ускоряет перемены в мире и ставит вопросы в международных отношениях

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса ускоряет перемены в мире и ставит множество вопросов в международных отношениях. Такое мнение высказал посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, выступая в понедельник в онлайн-дискуссии с ведущими аналитическими центрами России и Европы на тему "Гуманитарное сотрудничество и публичная дипломатия во время пандемического кризиса: вызовы, практики, тенденции".

"Общепризнанно, что пандемия и ее экономические и другие последствия ускоряют перемены и ставят множество важных вопросов, в том числе и в международных отношениях. Поиск ответов на эти вопросы представляет огромную проблему для экспертного сообщества", - сказал он.

По его словам, "настало время предложить новаторские идеи, соответствующие действительности". "Угроза нарастания беспорядков и хаоса в мировой политике делает логичным предположение о том, что укрепление реалистической политики было бы правильным направлением. В этой связи я считаю, что следует более серьезно подумать о возобновлении конструктивного сотрудничества на Европейском континенте таким образом, чтобы оно помогло справиться с нынешним кризисом в его различных измерениях", - считает дипломат.

"Как выразился министр иностранных дел [Сергей] Лавров в своей статье, опубликованной пару дней назад, возможность создать архитектуру мира и стабильности на нашем общем континенте все еще существует. Он добавил, что для продвижения вперед на этом пути нам всем необходимо стратегическое видение. Видение, которое в мире перемен не может быть укоренено в архаичных концепциях или идеологических клише, но может быть только продуктом доброй воли и ясного анализа", - подчеркнул посол. Дипломат отметил, что "контакты между людьми, культурное сотрудничество и общественная дипломатия играют важную роль в попытках повернуть ход событий на европейском пространстве в позитивное русло".

Онлайн-дискуссия "Гуманитарное сотрудничество и публичная дипломатия во время пандемического кризиса: вызовы, практики, тенденции" организована Российским центром науки и культуры в Брюсселе при поддержке Института Европы Российской академии наук.