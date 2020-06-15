В ЦИК поступило 17 жалоб, связанных с возможным принуждением к общероссийскому голосованию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 17 обращений от граждан с жалобами на возможные нарушения прав участников общероссийского голосования, связанные с принуждением к голосованию и использованием административного ресурса.

"По состоянию на 15 июня 2020 года, в ходе организации подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в ЦИК России поступило 17 обращений, содержащих жалобы на возможное нарушение прав участников голосования, связанное, по информации заявителей, с возможным принуждением к голосованию и использованием административного ресурса в городе Москве (восемь обращений) и городе Санкт-Петербурге (девять обращений)", - говорится в сообщении на сайте ЦИК в понедельник.

В ЦИК отметили, что из указанных обращений 13 содержат конкретные указания на работодателей, допустивших нарушения. "В частности, из Москвы поступили жалобы на возможное нарушение прав участников голосования, связанное с принуждением к голосованию в следующих учреждениях и организациях: Москомспорт Москвы; ГУП "Московский метрополитен"; руководство ГБОУ школа № 1206; руководство ГБОУ школа № 1358; ГКУ Москвы "Пожарно-спасательный центр"; руководство компании "ПИК-Комфорт", - говорится в сообщении.

По информации ЦИК, аналогичные жалобы из Петербурга связаны с противоправными действиями в администрациях Кировского и Курортного районов Санкт-Петербурга, медицинских учреждений Кировского района, а также жилищного комитета и комитета по культуре города.

"Все вышеуказанные обращения, содержащие конкретные сведения о противоправных действиях должностных лиц учреждений и организаций, оперативно направлены ЦИК России для рассмотрения и принятия необходимых мер реагирования Мэру Москвы С. С. Собянину, прокурору города Москвы Д. Г. Попову, Губернатору Санкт-Петербурга А. Д. Беглову, прокурору города Санкт-Петербурга С. И. Литвиненко, а также в избирательные комиссии соответствующих субъектов РФ", - подчеркнули в комиссии, добавив, что рассмотрение этих обращений "находится на особом контроле в ЦИК России".

11 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила журналистам, что сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в общероссийском голосовании по поправкам к конституции в электронной форме будут проверены на всех уровнях.