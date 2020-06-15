Глава управления архитектуры Кирова покинет должность 1 июля

ТАСС, 15 июня. Начальник управления градостроительства и архитектуры Кирова Ирина Рубцова написала заявление на увольнение, она уходит в отпуск, после чего покинет должность с 1 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Кирова.

По данным местных СМИ, Рубцова дала свидетельские показания в суде по делу о мошенничестве с землей в парке Победы, признавшись, что она якобы причастна к разработке мошеннической схемы.

"Заявление на увольнение написано. Ирина Рубцова уходит в отпуск с последующим увольнением с 1 июля", - сказал собеседник агентства в пресс-службе администрации.

Он уточнил, что исполнять обязанности руководителя управления будет заместитель начальника Елена Донскова. Ирина Рубцова руководила управлением градостроительства и архитектуры Кирова с 2004 года.

Следственные органы в Кирове расследуют уголовное дело о мошенничестве с землей в Парке Победы. По версии следствия, в 2007-2015 годах руководитель Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения (КЗОРС) Леонид Яфаркин и экс-глава города Владимир Быков путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на земельный участок в городе Кирове, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 млн рублей до 1,8 млн. Позднее они реализовали участок по частям за более чем 126 млн рублей при его реальной рыночной стоимости не менее 165 млн.