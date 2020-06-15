Россия направила ноту протеста в МИД Украины в связи с очередными русофобскими акциями

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акцией, устроенной в отношении здания российского диппредставительства 12 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с новой антироссийской акцией в этой стране.

"В связи с устроенной акцией посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина", - указали в министерстве.

В МИД РФ напомнили, что 12 июня, в День России, Киев отметился "очередными отвратительными антироссийскими выходками". "При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания. "Креативность" проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове", - пояснили в российском дипведомстве.

"Рассчитываем, что Украина, принимающая дипломатические и консульские представительства других стран, предпримет, наконец, надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии", - подчеркнули на Смоленской площади.