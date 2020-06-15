Источник: Мишустин оптимизировал структуру аппарата правительства

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин произвел оптимизацию структуры аппарата правительства, в результате чего число департаментов сократилось с 23 до 22. Как рассказал ТАСС источник в правительстве, целью преобразований является усиление профильных направлений и повышение эффективности работы.

"Структурные преобразования направлены на сокращение количества обеспечивающих подразделений и усиление профильных направлений деятельности аппарата правительства для повышения эффективности и качества его работы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в структуре аппарата упразднен Департамент референтуры. Его функции переданы в новый Департамент пресс-службы и референтуры. Кроме того, "проведено перераспределение штатной численности ряда других структурных подразделений". "Реформированы Департамент делопроизводства и Департамент организационно-технического обеспечения деятельности правительства", - сообщил источник.

Таким образом, количество департаментов в аппарате правительства сократилось с 23 до 22.

"Количество сотрудников, обеспечивающих информационное сопровождение премьера и написание текстов выступлений, сократилось на 20%", - отметил собеседник агентства.