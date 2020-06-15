Захарова предложила поставить многоточие в вопросе возможного обмена Уилана

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в понедельник в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" возможный обмен осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко, предложила поставить многоточие в данном вопросе.

"Для этого есть соответствующие межгосударственные механизмы, которые задействуются в случае, если есть соответствующее стремление, желание, - указала дипломат. - Это юридическая сторона, она существует. Дальше мы пока поставим многоточие".

Захарова также призвала не сравнивать дело Уилана с ситуацией осужденных в США россиян. "То, что происходило с Уиланом - за что его взяли, в чем его обвинили, что было доказано, - это несравнимо с тем, что было в отношении Бута и так далее, - пояснила она. - Несравнимо было и отношение, потому что в отличие от российских граждан, господин Уилан получал всю необходимую медицинскую помощь в срок и без издевательств".

Мосгорсуд 15 июня признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Как заявил ТАСС адвокат американца Владимир Жеребенков, вопрос об обмене Уилана на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко будет решаться после вступления приговора в силу. По его словам, Уилан намерен обжаловать приговор и добиваться оправдания.