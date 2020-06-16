Видеоконференция глав МИД России, Индии и Китая запланирована на 22 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Видеоконференция руководителей МИД России, Индии и Китая Сергея Лаврова, Субраманияма Джайшанкара и Ван И запланирована на 22 июня. Об этом сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ.

"Запланирована онлайн", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос, ожидаются ли подобные контакты, информация о которых появилась ранее в индийских СМИ.

В понедельник индийская газета Business Line сообщила о планах провести 22 июня видеоконференцию трех министров. По информации издания, с инициативой контактов выступила Россия.