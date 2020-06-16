{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Видеоконференция глав МИД России, Индии и Китая запланирована на 22 июня

Конференция пройдет онлайн

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Видеоконференция руководителей МИД России, Индии и Китая Сергея Лаврова, Субраманияма Джайшанкара и Ван И запланирована на 22 июня. Об этом сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ.

"Запланирована онлайн", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос, ожидаются ли подобные контакты, информация о которых появилась ранее в индийских СМИ.

В понедельник индийская газета Business Line сообщила о планах провести 22 июня видеоконференцию трех министров. По информации издания, с инициативой контактов выступила Россия.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияКитайВан И
Голосование по поправкам в конституцию
Крашенинников ожидает высокий интерес к голосованию по поправкам к конституции
Депутат также выразил надежду, что страх перед коронавирусом постепенно спадет, а принятые Роспотребнадзором и ЦИК меры позволят гражданам реализовать свое избирательное право в удобное для них время
Читать полностью