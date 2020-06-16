МИД: серьезное экологическое ЧП в Арктике может подорвать усилия РФ по освоению региона

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Происшествия наподобие разлива нефтепродуктов в Красноярском крае способны подорвать усилия России по освоению Арктики. Об этом заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов в ходе видеоконференции дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

"Ужасная катастрофа произошла в Красноярском крае. Если у нас еще будет подобная катастрофа в арктической зоне РФ, это подорвет усилия в экономическом освоении Арктики. Потому что мы чувствуем: давление растет. А арктическая зона РФ - это более 20% экспорта, причем 10% ВВП. Все крупнейшие минерально-сырьевые проекты, которые имеются в арктической зоне, ориентированы на экспорт", - сказал он.

В этой связи он подчеркнул необходимость учитывать экологические риски, иначе подобные ситуации будут иметь весьма серьезные последствия для наполнения бюджета страны.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Они попали на 180 тыс. кв. м грунта, а также в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Развитие Арктического региона

Россия должна предлагать другим странам объединяющую и взаимовыгодную повестку сотрудничества в Арктике, таким образом закрепляя свою роль лидера в развитии региона, заявил Николай Корчунов.

"Я хотел бы, чтобы мы не столько противопоставляли [что-либо другим странам в Арктике], сколько предлагали такую повестку и программу, которая обеспечивала бы за Россией роль лидера в развитии Арктического региона. Фактически Россия таковой и является", - сказал он.

Дипломат отметил, что России стоит сконцентрироваться на подходе, который позволил бы странам добиваться взаимной выгоды в Арктическом регионе.

Он указал на поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу закрепления страны на позициях лидера в вопросах устойчивого развития Арктики. В этой связи, по его словам, Россия должна предложить другим странам Арктического совета взаимодействие по устойчивому развитию региона в трех составляющих: социальных вопросах, экономическом развитии и экологии. Корчунов подчеркнул, что большинство стран Совета готовы к такому сотрудничеству.

При этом посол по особым поручениям добавил, что на вопросы сохранения экологии Арктики необходимо обратить особое внимание, поскольку эта тема является принципиально важной для региона. "Надо признать, что то хозяйствование, которое происходит сейчас в Арктике, не сокращает, а продолжает накапливать тот экологический ущерб, который предстоит ликвидировать. Поэтому тут нам нужно, очевидно, менять парадигму подходов к экономической деятельности в Арктике, а это предполагает максимально возможное внедрение принципов устойчивого развития", - заключил он.

Ответственность за Арктику

Николай Корчунов также заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы делегировать другим странам ответственность за Арктический регион.

"Все чаще слышатся голоса о несостоятельности Арктического совета и необходимости создания организации, в которую и неарктические страны входили и решали бы вопросы Арктики. Отсюда сразу следует другой вывод о том, пришло время подумать о необходимости заключения договора об Арктике по аналогии с договором об Антарктике, где все страны - члены соглашения имеют практически одинаковые права, - сказал Корчунов. - РФ не заинтересована в том, чтобы делегировать свои права и ответственность другим государствам".

Он отметил, что не готовы к этому и американцы. "Поэтому тут нельзя не согласиться с [госсекретарем США] Майклом Помпео, который, выступая в мае 2019 года, сказал, что есть только две категории государств - арктические и неарктические, - пояснил дипломат. - Он говорил это в контексте Китая, который себя обозначил в качестве "околоарктического государства", с чем мы не согласны".