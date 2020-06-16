Госсовет Крыма согласовал назначение главы Минимущества Анюхиной зампредом Совмина

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым согласовал назначение регионального министра имущественных и земельных отношений Анны Анюхиной на должность заместителя председателя Совета министров республики, сообщается на сайте крымского парламента.

"На внеочередном заседании второй сессии крымского парламента второго созыва народные избранники согласовали назначение Анны Анюхиной на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение о согласовании назначения в установленном порядке внес в Госсовет глава республики Сергей Аксенов. В сообщении не говорится, кто возглавит Минимущества республики.

35-летняя Анюхина окончила Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности "правоведение", квалификация - юрист-специалист. Работала в Симферопольском городском совете на должностях: начальник отдела правового обеспечения совета, начальник управления по вопросам регулирования земельных отношений, начальник управления земельных ресурсов администрации города Симферополя, заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым, с июня 2015 года - министр имущественных и земельных отношений Республики Крым.

У председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка семь заместителей.