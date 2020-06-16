ЦИК не будет приглашать международных наблюдателей на голосование по конституции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Присутствие международных наблюдателей в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции не предусмотрено законодательством, заявила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина в ходе прямой линии, организованной ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" во вторник.

"Международные наблюдатели могут предусматриваться законодательством, а могут и не предусматриваться. В общероссийском голосовании приглашение международных наблюдателей законом не предусмотрено. Естественно, ЦИК действует в рамках мандата", - сказала Гришина.

Она также допустила, что международные эксперты могут интересоваться общероссийским голосованием и "каким-то образом выходить на ЦИК". "Естественно, любую информацию экспертам мы предоставляем. И не только международным, но и любым. Что касается посещения непосредственно участков для голосования, то если будет такое желание у международного эксперта, то ЦИК внимательно его рассмотрит и примет взвешенное решение", - отметила секретарь ЦИК.

Она напомнила, что сейчас активно идет набор российских общественных наблюдателей на голосование. "Мы считаем, что наличие общественного наблюдения на всех этапах общероссийского голосования - очень важный элемент обеспечения доверия к итогам голосования. Чтобы и сами участковые комиссии тоже внимательно относились к процедурным требованиям, прозрачности работы, прозрачности организации самого голосования граждан и подсчета голосов", - подчеркнула Гришина, добавив, что ограничений на количество наблюдателей на участке нет.

ЦИК России на заседании 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Голосование по поправкам к Конституции РФ

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепил бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.