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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Лавров: Россия против манипулирования СБ ООН в ситуации с иранской ядерной сделкой

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия будет решительно противодействовать попыткам манипулировать Советом Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы намерены твердо противодействовать любым попыткам использовать создавшуюся ситуацию, чтобы манипулировать Советом Безопасности ООН и продвигать антииранскую повестку, - отметил глава МИД РФ. - Мы, несомненно, будем поднимать этот вопрос во всех многосторонних международных форматах".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗариф, Мохаммад Джавад
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