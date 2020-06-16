ЦИК: проведение конкурсов и викторин в ходе голосования по конституции разрешено законом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Законодательство не предусматривает запрета на проведение различных конкурсов и викторин в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, но они не должны мешать процессу голосования граждан. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина в ходе прямой линии, организованной ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" во вторник.

"Сказать, что мы каким-то образом могли бы запретить проведение каких-либо общественных акций, интересных гражданам, на открытом воздухе, рядом с местами, где проводится голосование, это было бы странно. Тем более что само законодательство никаких ограничений и запретов не устанавливает", - сказала Гришина, отвечая на вопрос о том, разрешено ли проведение в дни до голосования и 1 июля различных конкурсов.

"Если мероприятия будут организованы таким образом, что все рекомендации по охране здоровья выполнены, гражданам это интересно, то у нас по этому поводу никаких возражений нет. Единственная наша просьба, это и требование законодательства, что мероприятие не должно никаким образом препятствовать возможности голосования граждан", - подчеркнула секретарь ЦИК.

Ранее сообщалось, что Красноярское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" решило провести викторину на знание конституции, по результатам которой будут разыграны квартиры и автомобили. Для этого вблизи участков для голосования гражданам планируют раздавать специальные бланки.

Голосование по поправкам к Конституции РФ

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепил бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.