Путин не планирует проводить мини - прямую линию перед голосованием 1 июля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует перед голосованием по поправкам к конституции проводить мини-прямую линию с россиянами. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, перед голосованием по конституции не планирует", - сказал он, отвечая на вопрос о том, нет ли планов провести онлайн разговор с жителями перед голосованием 1 июля.

Путин проведет прямую линию с гражданами в обычном формате, о сроках Кремль сообщит позже, добавил Песков. "Что касается прямой линии, то она в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты по понятным причинам. Точное время проведения мы сообщим вам дополнительно", - сообщил он. Представитель Кремля пообещал, что "это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми".

Песков призвал не сравнивать формат прямой линии с состоявшимся 15 июня форматом совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, участие в котором помимо чиновников и представителей бизнеса приняли обычные граждане. "Я бы, наверное, формат вчерашнего совещания не сравнивал с прямой линией. Все-таки это совсем разные форматы", - сказал он.