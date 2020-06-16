Песков: телефонных контактов по ситуации на Корейском полуострове у Путина не планируется

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить телефонные контакты по ситуации на Корейском полуострове. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высоком или высшем уровне нет", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что "Кремль обеспокоен событиями на Корейском полуострове". "Мы, конечно же, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это вызывает, конечно же, обеспокоенность, мы призываем все стороны к сдержанности", - сказал он.

Военные КНДР во вторник подорвали открытый в 2018 году офис межкорейской связи в городе Кэсон, через который стороны поддерживали постоянные контакты. Агентство ЦТАК распространило заявление, в котором говорится, что офис связи был "трагически разрушен ужасающим взрывом". Эти меры, как отмечается, были приняты в ответ на действия южнокорейских активистов, которые отправляли в КНДР на воздушных шарах пропагандистские листовки.

Южнокорейские военные, как сообщило агентство Yonhap, после подрыва офиса связи усилили наблюдение за действиями КНДР и привели войска в состояние повышенной боевой готовности.