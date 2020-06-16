В Кремле прокомментировали предоставление Украине статуса партнера НАТО

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Кремль обратил внимание на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и считает, что вовлечение в орбиту Североатлантического альянса новых стран не способствует укреплению безопасности в Европе. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы на это обратили внимание", - сказал Песков, комментируя предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Представитель Кремля отметил, что позиция Москвы в отношении появления НАТО у российских границ последовательна и хорошо известна. "Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи", - сказал пресс-секретарь российского лидера. По его словам, "учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых создавалось НАТО как механизм конфронтации", Россия всегда с большим вниманием наблюдает за процессами, "когда НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах".

"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос, считает ли он символичным, что соответствующее решение НАТО было оглашено в День России, 12 июня, Песков подчеркнул: "Это пусть уже сами представители Североатлантического альянса рассуждают про символизм тех или иных действий, это не наша забота". "Мы в данном случае обращаем внимание на суть происходящих процессов", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

В пятницу в Брюсселе было распространено заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Этот статус предоставляет Украине более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией. Между тем, подчеркнули в альянсе, указанный статус" не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО". Украина стала шестой страной - партнером альянса, получившей этот статус наряду со Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.