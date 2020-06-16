Бортников доложит Путину об итогах заседания антитеррористического комитета

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во вторник, 16 июня, планирует встретиться с главой ФСБ Александром Бортниковым. Тот доложит об итогах заседания Национального антитеррористического комитета.

"Помимо других у него [у президента] будет Бортников, директор ФСБ, который доложит по Национальному антитеррористическому комитету. Сегодня состоялось заседание и как раз по итогам будет доклад президенту", - сказал Песков.

Говоря о графике Путина на вторник, Песков сообщил, что основная масса мероприятий пройдет в закрытом режиме. "У президента день такой внутренней работы - внутренние встречи и совещания", - сказал он. Встреча с Бортниковым, по его словам, будет открытым для СМИ мероприятием.