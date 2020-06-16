Выборы депутатов Казанской городской думы запланированы на 13 сентября

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Проведение выборов депутатов Казанской городской думы четвертого созыва запланировано на 13 сентября, на эту же дату назначены выборы президента Татарстана. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы мэрии Казани.

"Выборы депутатов Казанской городской думы четвертого созыва состоятся 13 сентября. Такое решение принято сегодня на XI сессии Казгордумы, которая проходит в Ратуше под председательством мэра Казани Ильсура Метшина", - говорится в сообщении.

Срок полномочий депутатов третьего созыва истекает в сентябре 2020 года. Как уточнил Метшин, муниципальные выборы будут проводиться одновременно с выборами президента республики. Он призвал все службы города к мобилизации для "решения всех вопросов, обеспечивающих проведение выборов".

По словам Метшина, предстоящие выборы, как и предыдущие, будут проходить по смешанной избирательной системе, при которой половина депутатов будет избираться по одномандатным избирательным округам, а другая - по спискам зарегистрированных политических партий. Из 37 зарегистрированных в Татарстане региональных отделений, четыре освобождены от сбора подписных листов ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия").

"Остальные должны представить для регистрации кандидатов около 5 тыс. подписей избирателей по единому избирательному округу, что составляет 0,5% от численности избирателей города", - уточняется в сообщении.

Гордума - представительный орган муниципального образования города Казани. Он состоит из 50 депутатов, которых избирают сроком на пять лет.