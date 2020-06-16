Посол РФ во Франции: точных сроков визита Макрона в Россию пока нет

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Подготовка визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию активно ведется, но точных сроков пока нет. Об этом заявил во вторник посол РФ во Франции Алексей Мешков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, сроки визита во многом зависят от развития ситуации с пандемией коронавируса. "В любом случае, у нас идет активная работа по подготовке содержательной части этого визита и по линии президентской администрации, и по линии МИД двух стран. Уже вырисовывается целый ряд интересных договоренностей, - указал дипломат. - Естественно, всем хотелось бы, чтобы он состоялся как можно раньше. Но точную дату объявит Кремль вместе с Елисейским дворцом".

Мешков также подчеркнул, что отсутствие французского лидера на параде Победы, который пройдет в Москве 24 июня, связано лишь ограничениями, сохраняющимися из-за коронавирусной инфекции. "Поэтому прошу не искать тут никакой политики", - добавил он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил о запланированном на ближайшее время визите Макрона в Россию.