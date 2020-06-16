Рябков сообщил, что вопрос об обмене Уилана не обсуждается

"Участие господина Уилана в подобного рода схемах размена не обсуждается", - сказал он.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Возможность обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на содержащихся в тюрьмах США россиян не обсуждается. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Что известно о Поле Уилане — американце, осужденном в РФ за шпионаж

Рябков указал, что каких-либо оснований говорить о "политизации" дела Уилана и приговора ему нет. "Он виновен в совершении тяжкого преступления, получил значительный срок, - сказал замглавы МИД РФ. - В других странах за подобного рода деяния сроки гораздо более продолжительные. Мы не видим здесь никаких причин говорить о том, что те или иные решения, принятые московским судом, были политизированными".

Замглавы МИД в ответ на слова посла США в Москве Джона Салливана о негативном влиянии приговора Уилану на диалог двух стран заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшать уже дальше некуда.

"Отношения России и США, на мой взгляд, ухудшать дальше некуда, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Внешнеполитические службы и посольства должны фокусироваться на позитивной повестке дня и находить способы, как начинать снимать хотя бы часть проблем, которые накопились в этих отношениях. У нас бессчетное количество вопросов разного масштаба, характера и сложности, которые требуют решения".

По его словам, среди них выделяются вопросы гуманитарного характера. "Это резонансные дела наших соотечественников, которые арестованы в США, получили сроки, отбывают эти сроки, - пояснил Рябков. - У многих из них проблемы со здоровьем. Достаточно квалифицированная медицинская помощь если и оказывается, то только по настоянию наших посольств и консульств".

"У нас проблемы с собственностью, с нормализацией деятельности загранпредставительств в целом", - добавил замминистра.

Для изменения негативной тенденции в двусторонних отношениях, указал Рябков, "нужно фокусироваться на решении проблем".

Пола Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, сотрудники ФСБ России задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

Мосгорсуд 15 июня признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил ТАСС, что после вступления приговора в силу может решаться вопрос об обмене Уилана на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.