Москалькова просит ГП обеспечить полный надзор за соблюдением прав на голосовании 1 июля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру организовать максимальный прокурорский надзор за соблюдением избирательных прав во время предстоящего всероссийского голосования по поправкам к конституции. В частности, омбудсмен просит проверить данные о принуждении голосовать с использованием электронных средств.

"В преддверии всероссийского голосования по поправкам в конституцию попросила бы Генеральную прокуратуру предпринять меры для максимального прокурорского надзора за соблюдением избирательных прав", - сказала она во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, на котором обсуждался ежегодный доклад генпрокурора РФ в верхней палате. В заседании комитета участвовал первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Уполномоченный уточнила, что к ней в аппарат поступило порядка трех десятков жалоб о том, что работодатели под угрозой увольнения принуждают голосовать с использованием электронных средств. "У нас нет возможности проверить это. Люди, как правило, не называют ту организацию, которая их понуждает к этому, не называют своих установочных данных. Это требует проверки, но это серьезная проблема", - сказала Москалькова.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.