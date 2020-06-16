Слуцкий: нельзя допустить внешнего вмешательства в ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Внешнее вмешательство в осложнившуюся ситуацию на Корейском полуострове недопустимо, всем сторонам следует проявить сдержанность. Такое мнение ТАСС выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя подрыв офиса межкорейской связи в Кэсоне.

"С тревогой наблюдаем за событиями на Корейском полуострове. Сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут привести к обострению обстановки в регионе. Все, что пока остается, это призывать стороны к сдержанности", - сказал депутат.

"И, конечно, стоит воздержаться от какого-либо внешнего вмешательства третьих стран в межкорейский процесс. Это может еще более раскалить ситуацию", - добавил он.

Во вторник КНДР подорвала офис межкорейской связи в Кэсоне. Ранее Пхеньян критиковал Сеул за отправку южнокорейскими НПО пропагандистских листовок на территорию народной республики и обещал принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне.

Сеул по итогам состоявшегося экстренного заседания Совета национальной безопасности выразил сожаление в связи со сносом властями КНДР офиса межкорейской связи в городе Кэсон. Вооруженные силы Республики Корея намерены принять жесткие меры в случае провокаций КНДР, говорится в заявлении Министерства национальной обороны Южной Кореи. По его информации, войска Республики Корея ведут круглосуточное наблюдение за вооруженными силами КНДР и сохраняют повышенную готовность.