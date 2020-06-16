Дипломаты РФ во Франции выясняют ситуацию с беспорядками в Дижоне

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Париже разбираются с ситуацией, вызванной беспорядками в Дижоне с участием выходцев из Чечни, и направили запросы в полицейские службы Франции. Об этом заявил во вторник посол РФ во Франции Алексей Мешков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Пока мы пытаемся разобраться с этой ситуацией. Речь идет о субботе-воскресенье, и это было не в Париже, а в Дижоне", - сказал он.

Дипломат отметил, что многие из этих выходцев из Чечни - люди, которые просили политическое убежище и у них нет российского гражданства. "Но это тоже свидетельство того, как позитивно у нас эволюционирует ситуация на Северном Кавказе. Сегодня в первых рядах тех, кто запрашивает восстановление гражданства, - как раз выходцы из этих северокавказских республик", - подчеркнул он.

"Но в любом случае мы все запросы направили в французские полицейские службы и будем разбираться. Потому что мы защищаем интересы любого российского гражданина, который попадает в тяжелую ситуацию, даже по своей вине в той или иной стране. Для нас главное - защита его интересов", - подчеркнул Мешков.

По словам жителей города, напряженная обстановка впервые возникла в Дижоне в ночь на субботу, когда группа молодых людей, лица которых были скрыты за масками, собрались на площади Республики и в районе Гресиль. У многих из них в руках были прутья, ножи и бейсбольные биты. По мнению прокурора Дижона Эрика Матэ, конфликт вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба и может быть связан со сбытом наркотиков. Выступления, как подчеркнул прокурор, "не были направлены против сил правопорядка".

В ночь на понедельник беспорядки вспыхнули вновь. Согласно источникам в полиции Дижона, в них участвовали до 200 выходцев из Чечни. Участники беспорядков жгли машины и мусорные баки, попадавшиеся им на пути. По данным полиции, в ходе беспорядков пострадали около десяти человек. Жители города в социальных сетях осудили межобщинные столкновения, нарушившие нормальную жизнь квартала.