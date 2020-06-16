Посол России сообщил, что около 600 россиян вывезены из Франции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 600 соотечественников смогли вернуться из Франции в Россию организованными вывозными рейсами, но обращения продолжают поступать. Об этом сообщил во вторник посол РФ во Франции Алексей Мешков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Два рейса были в мае, два рейса в июне. Готовим теперь рейс на 19 июня. Вывезено порядка 600 человек, но остаются те люди, которые продолжают обращаться либо на сайт "Госуслуги", либо в посольство, - сказал Мешков. - Сейчас основную тяжесть взял на себя сайт госуслуг, мы оказываем содействие в аэропорту. Но по различным гуманитарным случаям чисто по линии посольства мы вывезли порядка 133 человек".

Он отметил, что число желающих вернуться домой постоянно меняется, "несколько сотен человек продолжают интересоваться этим".

Дипломат обратил внимание, что посольство, начиная с 8 марта, когда еще не было режима карантина, пыталось предупредить россиян, что "рано или поздно" прямое сообщении может быть приостановлено. По его словам, эти призывы сработали, и соотечественники покинули Францию еще в марте в "первой, самой большой волне". "Но жизнь не стоит на месте, у людей возникают разные ситуации. Нельзя забывать, что были и студенты, которые хотели доучиться и успеть сдать экзамены до возвращения на родину, масса жизненных ситуаций", - добавил Мешков.

Посол также отметил, что Париж стал "хабом перевоза россиян из тех стран, где нет прямого сообщения с Россией".