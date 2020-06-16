Лавров: Россия в контакте с Турцией убеждает ливийские стороны сесть за стол переговоров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия в контакте с Турцией пытается убедить стороны конфликта в Ливии сесть за стол переговоров. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров отметил, что на ранних стадиях конфликта в Ливии внешние игроки пытались продвигать интересы только одной стороны в ущерб позициям другой, что приводило к провалу всех договоренностей.

"Надеюсь, что этот опыт будет учтен участниками Берлинской конференции по ливийскому урегулированию, которая все-таки сформулировала подходы, одобряемые всеми внешними игроками, - указал министр. - Осталось дело за малым - убедить ливийские стороны, что они должны сесть за стол и начать договариваться. Мы ровно этим сейчас и занимаемся, в том числе в контакте с нашими турецкими коллегами, как об этом недавно было объявлено".

13 июня в МИД РФ сообщали, что министры иностранных дел и обороны России - Сергей Лавров и Сергей Шойгу - отправятся 14 июня в Турцию для проведения межведомственных консультаций по региональной проблематике. 14 июня в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что дата встречи будет согласована дополнительно. Одной из главных тем контактов министров в Турции должна была стать ситуация в Ливии и пути выхода из сложившейся там ситуации.