Минздравы России и Франции намерены активно развивать контакты

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерства здравоохранения России и Франции нацелены на активное развитие двусторонних контактов. Об этом заявил во вторник посол РФ во Франции Алексей Мешков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Буквально в эти дни, часы должен состояться телефонный разговор между нашими министрами здравоохранения. А российская сторона в этом плане неоднократно предлагала более насыщенные контакты. А это, кстати, обсуждали и президенты. И президент Франции Эмманюэль Макрон тоже подтверждал эту идею", - сказал он.

Посол также добавил, что на прошлой неделе состоялся очень насыщенный диалог политдиректоров двух стран. Российскую сторону представлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Диалог по вопросам стратегических вооружений, по вопросам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Естественно, и по наиболее активно обсуждающемся сегодня Договоре об открытом небе и другим", - сообщил он.

Мешков отметил и успешную работу парламентской дипломатии двух стран и обратил внимание на уникальный опыт, который есть только у России и Франции, - это принятие совместных докладов сенатами двух стран по вопросам двусторонних отношений и международной политики. "Так вот второй том этого доклада был успешно в период пандемии написан. 19 июня будет видеоконференция между двумя комитетами по международным делам, где они проведут заключительный разговор на эту тему", - проинформировал посол.

"А уже на 23 июня, и как сказал мне председатель сената Франции, что французы особенно хотели это сделать в преддверии парада Победы в Москве, будет официальная презентация этого доклада и большая видеоконференция Валентины Матвиенко вместе с председателем сената Франции Жераром Ларше. Уже вся подготовка практически завершена. Уверен, что это событие состоится", - заключил Мешков.