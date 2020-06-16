Лавров: онлайн-саммит РФ, Турции и Ирана может пройти до заседания по конституции Сирии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Видеоконференция лидеров астанинского формата может состояться до заседания Конституционного комитета Сирии, намеченного на август. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Я думаю, что можно вполне утверждать о возможности проведения видеоконференции трех лидеров до того, как господин [Гейр] Педерсен, специальный посланник генерального секретаря ООН, соберет редакционную комиссию Конституционного комитета", - сказал он.

Лавров отметил, что саммит глав стран - гарантов астанинского процесса в очном формате пройдет в Тегеране. По словам министра, дата встречи будет определена с учетом эпидемической ситуации с коронавирусом.

Последний раунд переговоров лидеров стран астанинского формата состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Проведение очередной встречи ранее планировалось на март 2020 года. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в начале апреля сообщил, что до ситуации с коронавирусом предполагалось, что консультации пройдут в Иране, эта инициатива остается на повестке дня.