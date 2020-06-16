СФ попросит ГП включить в доклад за 2020 год раздел о соблюдении прав в период пандемии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству попросит Генпрокуратуру РФ включить в доклад по итогам работы ведомства в 2020 году раздел, посвященный соблюдению прав граждан РФ и законности мер, принимавшихся в период пандемии. Об этом сообщил во вторник глава комитета Андрей Клишас.

"Отдельный большой вопрос и, наверное, в следующем году мы все это должны будем обсудить - состояние законности именно в период пандемии, законность тех или иных мер, которые предпринимались. <...> Я думаю, что мы наберем необходимый материал, прокуратура это тоже проанализирует, посмотрит, что происходило в регионах. И, наверное, мы попросим включить отдельный раздел в доклад по итогам 2020 года, через год, когда будем обсуждать [новый доклад]", - сказал Клишас на заседании комитета, где состоялось предварительное обсуждение доклада генпрокурора о состоянии законности и правопорядка и о проделанной работе за 2019 год.

По словам сенатора, отдельного внимания требуют в том числе вопросы защиты социальных и трудовых прав граждан в период пандемии.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступит с докладом на пленарном заседании палаты в среду, 17 июня. Согласно действующему законодательству, генеральный прокурор ежегодно представляет соответствующий доклад в Совете Федерации.