Россияне в Казахстане смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ в четырех городах

НУР-СУЛТАН, 16 июня. /ТАСС/. Участковые избирательные комиссии для проведения голосования граждан России по поправкам к Конституции РФ будут работать в четырех городах Казахстана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольства России в Казахстане.

"В посольстве России в Казахстане, а также в генеральных консульствах России в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске созданы участковые избирательные комиссии, задачей которых является организация голосования для российских граждан, постоянно проживающих за пределами России, находящихся в Казахстане в длительной загранкомандировке или по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках", - говорится в сообщении.

В Нур-Султане граждане РФ смогут проголосовать в здании Российского центра науки и культуры. Информацию о работе избирательных комиссий в генконсульствах можно уточнить на сайтах и по контактным телефонам.

"Российские загранучреждения примут меры по профилактике эпидемиологических рисков и обеспечению безопасного участия граждан в голосовании в условиях коронавирусной пандемии. В частности, на участке будет организована бесконтактная термометрия", - уточнили в пресс-службе. В посольстве напомнили о необходимости следования предписаниям по предотвращению распространения инфекции: о соблюдении социального дистанцирования, обязательном ношение масок и перчаток.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.