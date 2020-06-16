Совфед перенес заседание с 1 на 8 июля из-за общероссийского голосования

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Совет Федерации перенес пленарное заседание с 1 на 8 июля в связи с общероссийским голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ, такое решение было принято во вторник на Совете верхней палаты парламента, сообщил ТАСС глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Принято решение перенести пленарное заседание с 1 на 8 июля в связи с общероссийским голосованием по поправке в конституцию", - сказал Тимченко.

Ближайшее заседание СФ состоится в среду, 17 июня.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.