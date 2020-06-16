Эксперт: КНДР идет на обострение, чтобы вбить клин между США и Южной Кореей

СЕУЛ, 16 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Взрыв межкорейского офиса связи - первый шаг КНДР в рамках политики по эскалации напряженности, направленной на то, чтобы поссорить США и Южную Корею. Такое мнение высказал в беседе с корресопндентом ТАСС профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков.

"На протяжении последнего года Южная Корея пыталась, отказываясь от реального экономически значительного сотрудничества с Северной Кореей, наладить сотрудничество ритуально-культурно-символического характера. В конце концов северокорейской стороне это надоело и они решили продемонстрировать, что неприятности Сеулу может устраивать не только Вашингтон, но и Пхеньян", - полагает эксперт.

По его мнению, в ближайшее время Корейский полуостров ожидает период напряженности, в том числе возможны обстрелы южнокорейской территории. "Эскалация пойдет довольно сильная. Главная ее задача - создать чувство нервозности в Сеуле, а также вбить клин между Южной Кореей и США, потому что значительная часть граждан Юга будет винить в происходящем Соединенные Штаты, жесткая позиция которых делает невозможным какое-либо сотрудничество с Северной Кореей", - отметил Ланьков.

Ракетных пусков не будет

В то же время эксперт считает, что действия КНДР не будут пересекать "красную черту", проведенную в резолюциях Совета Безопасности ООН. "Никаких ракетных пусков скорее всего не будет. В настоящее время Север не настроен на конфликт с Соединенными Штатами и постоянно посылает сигналы о том, что он готов к переговорам, но только в том случае, если со стороны американцев будут сделаны серьезные уступки", - подчеркнул Ланьков.

Он полагает, что запуск ракеты будет воспринят Вашингтоном как откровенная провокация, в чем Пхеньян совершенно не заинтересован. "Они боятся, что если выведут из себя Трампа, он может прореагировать нанесением удара по каким-то объектам в Северной Корее, как он грозил неоднократно. События в январе, когда был убит высокопоставленный иранский генерал, показывают, что подобные операции Трамп вполне может санкционировать", - сказал Ланьков.

С другой стороны, отметил он, КНДР "не теряет надежду на то, что с Трампом удастся договориться и заключить с ним соглашение, которое фактически признает Северную Корею в качестве ядерной державы". "В Пхеньяне понимают, что никакой другой американский президент на подобные темы всерьез разговаривать не будет", - добавил эксперт.

Поэтому, полагает Ланьков, пока Пхеньян не будет заниматься ни запусками ракет, ни ядерными испытаниями, чтобы не провоцировать американцев. "Весь происходящий спектакль нацелен исключительно на южнокорейскую аудиторию", - считает он.

Как отреагирует Южная Корея

По мнению профессора, Сеул постарается в условиях эскалации напряженности вести себя максимально мягко, поскольку у него нет иного выбора. "С другой стороны, ни на какие уступки, которые реально нужны Северной Корее, Юг сейчас не пойдет", - признал эксперт.

По его словам, в Южной Корее отлично понимают, что любая попытка вести серьезное экономическое сотрудничество с КНДР будет с большой вероятностью расценена как нарушение режима санкций Совета Безопасности, что вызовет большое раздражение в Вашингтоне. "Этого в Сеуле совершенно не хотят, поскольку президент Мун Чжэ Ин отлично понимает: те ограниченные дивиденды чисто политического характера, которые ему принесет улучшение отношений с Севером, не идут ни в какое сравнение с масштабом тех проблем, с которыми он столкнется, если испортит отношения с Соединенными Штатами своей неуместной дружбой с Пхеньяном", - подчеркнул Ланьков.

Снос офиса межкорейской связи

Во вторник КНДР подорвала офис межкорейской связи в Кэсоне. Ранее Пхеньян критиковал Сеул за отправку южнокорейскими НПО пропагандистских листовок на территорию народной республики и обещал принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне. Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, открыто заявляла, что офис межкорейской связи вскоре будет "бесследно обрушен".