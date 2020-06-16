Постпред РФ в Женеве считает, что говорить о выходе США из ВОЗ преждевременно

ЖЕНЕВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов считает, что пока преждевременно говорить о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на истекающий на этой неделе 30-дневный срок, установленный президентом страны Дональдом Трампом для получения от ВОЗ гарантий проведения реформ.

Комментируя по просьбе ТАСС ситуацию вокруг возможного прекращения членства США в этой организации, он обратил внимание на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, который, отвечая на вопрос одного из журналистов на брифинге в Женеве 15 июня, сказал, что США "все еще являются государством - членом" ВОЗ.

"Ни в письме [в ВОЗ] от 18 мая, ни в последующих заявлениях Дональд Трамп не говорил о выходе США из ВОЗ", - отметил Гатилов, напомнив, что 29 мая американский лидер объявил, что США "прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения". "Однако никаких разъяснений, означает ли эта фраза намерение выйти из состава организации, американская сторона до сих пор не сделала", - указал он.

Дипломат подчеркнул, что устав ВОЗ не содержит положений, определяющих порядок прекращения членства государств. "При этом в отношении США данный "пробел" был ликвидирован совместной резолюцией американского Конгресса от 14 июня 1948 года, которую Всемирная ассамблея здравоохранения 2 июля того же года единогласно признала в качестве условия присоединения США к ВОЗ, - продолжил Гатилов. - Напомним, что в соответствии с этой резолюцией выход США из ВОЗ возможен через год после официального уведомления, направленного гендиректору ВОЗ, и в случае полного выполнения американской стороной своих финансовых обязательств перед организацией в рамках текущего фискального периода".

"Это немаловажный момент, - констатировал собеседник агентства. - Насколько нам известно, в ВОЗ до сих пор не получали никаких официальных нотификаций от американской стороны о намерении выйти из организации. Таким образом, говорить о выходе США из ВОЗ преждевременно. Равно как и делать выводы о том, что Дональд Трамп пересмотрел свое отношение к ВОЗ и не будет запускать процедуру выхода из организации в соответствии с упомянутой резолюцией Конгресса".

"Мы можем лишь констатировать, что в данный момент США формально все еще являются полноправным членом Всемирной организации здравоохранения. Именно это и подтвердил Тедрос Аданом Гебрейесус. А что будет дальше - посмотрим", - заключил Гатилов.

Ультиматум США

20 мая ВОЗ подтвердила, что получила ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае Соединенные Штаты намерены окончательно прекратить финансирование этой международной структуры и пересмотреть условия членства в ней.

Трамп заявил, что США приостановили перевод взносов в ВОЗ, отметив, что деньги не будут перечисляться до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса. Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. Белый дом фактически пытается возложить на ВОЗ ответственность за распространение коронавируса в США, поскольку эта организация якобы неверно информировала руководство страны об угрозе пандемии.