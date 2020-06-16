"Единая Россия" поддержит врио глав пяти регионов, идущих на выборы самовыдвиженцами

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" поддержит на выборах глав субъектов РФ в единый день голосования врио руководителей пяти регионов, которые будут участвовать в избирательной кампании в порядке самовыдвижения. Об этом сообщил на заседании президиума генсовета единороссов секретарь генсовета Андрей Турчак.

"Мы с вами приняли решение о поддержке кандидатов в губернаторы на предстоящих выборах, наших коллег, в Иркутской области - Игоря Кобзева, Республике Чувашия - Олега Николаева, Камчатском крае - Владимира Солодова, в Республике Коми - Владимира Уйбы и Пермском крае - Дмитрия Махонева", - проинформировал он.

Николаев является членом партии "Справедливая Россия", но ранее заявил, что намерен участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

Турчак отметил, что жители этих регионов "поддержали программу "Единой России" во время выборов депутатов разного уровня - от муниципальных до федерального". "Поддерживая кандидатов в губернаторы в перечисленных субъектах, мы рассчитываем на их активное взаимодействие с региональными отделениями" Единой России" в вопросах развития своих территорий", - подчеркнул секретарь генсовета партии.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 69 тыс. мандатов. В частности, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Ранее президиум генсовета "Единой России" поддержал выдвижение на выборы от партии действующих и врио глав девяти регионов, на заседании 16 июня рассматривается вопрос еще по пяти регионам - Ростовской, Пензенской, Ленинградской областям, Ханты-Мансийскому и Ненецкому автономным округам.