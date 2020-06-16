Косачев назвал подрыв офиса межкорейской связи откатом в отношениях Южной Кореи и КНДР

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Взрыв межкорейского офиса связи в Кэсоне является явным откатом от достигнутого ранее достаточно высокого уровня отношений между двумя корейскими государствами, однако рассматривать этот инцидент как начало военных действий не нужно. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Налицо явный откат от достигнутого ранее достаточно высокого уровня отношений между двумя корейскими государствами. Будем надеяться, что до открытой конфронтации дело не дойдет: ни одной из сторон это не нужно. Похоже, нужны какие-то свежие идеи для двустороннего диалога, но исходить они должны от самих его сторон", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он полагает, что не стоит рассматривать "этот неприятный инцидент как начало военных действий одной из сторон противостояния". Сенатор также напомнил, что формально обе стороны находятся в состоянии войны, так как мирное соглашение так и не было подписано по окончании войны в 50-е годы.

"Пхеньян активизировался на фоне откровенных провокаций с юга - северокорейские перебежчики с начала месяца развернули активную агитационную кампанию, направив в сторону КНДР воздушные шары с 500 тыс. антиправительственных листовок, и грозились отправить еще до 1 млн воззваний", - отметил глава международного комитета СФ. Он указал, что официальный Сеул "попытался "откреститься от действий мигрантов и даже подал жалобу в полицию на их общественные организации". "По мнению некоторых экспертов, за провокацией стоят правоконсервативные и религиозные группы, близкие к оппозиции, а не сами сеульские власти. Но северную сторону это явно не устраивает, она пошла на сознательное обострение ситуации", - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, помимо прямого ответа на провокации с юга, за этим может скрываться и еще несколько причин. "Возможно, Пхеньян повышает ставки на переговорах с Вашингтоном по ядерной программе. Либо КНДР просто не удовлетворена ходом межкорейского диалога - много инициатив скорее символического характера от юга, но практически нет продвижения в важной для Пхеньяна экономической сфере под угрозой американских санкций", - указал Косачев.

Снос офиса межкорейской связи

Во вторник КНДР подорвала офис межкорейской связи в Кэсоне. Ранее Пхеньян критиковал Сеул за отправку южнокорейскими НПО пропагандистских листовок на территорию народной республики и обещал принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне. Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына открыто заявляла, что офис межкорейской связи вскоре будет "бесследно обрушен".