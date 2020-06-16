В МИД РФ заявили, что контакты с делегацией из Ливии в Москве носили политический характер

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Контакты с делегацией временного правительства на востоке Ливии, состоявшиеся в Москве во вторник, проходили по политической, а не военной линии. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, комментируя сообщения, что в МИД РФ прошли консультации с делегацией Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар.

"Состоялась встреча с делегацией правительства на востоке Ливии, в которую вошел глава МИД (Абдельхади аль-Хвейдж - прим. ТАСС) и представители парламента", - сказал он.

Богданов подчеркнул, что контакты проходили именно по политической линии, а не по военной. "Это была делегация временного правительства на востоке страны, а не Ливийской национальной армии", - добавил он.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов.

13 июня в МИД РФ сообщали, что министры иностранных дел и обороны России - Сергей Лавров и Сергей Шойгу - отправятся 14 июня в Турцию для проведения межведомственных консультаций по региональной проблематике. 14 июня в российском дипведомстве указали, что дата встречи будет согласована дополнительно. Одной из главных тем контактов министров в Турции должна была стать ситуация в Ливии и пути выхода из сложившейся там ситуации. Лавров во вторник заявил журналистам, что Россия в контакте с Турцией пытается убедить стороны конфликта в Ливии сесть за стол переговоров.