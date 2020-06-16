Лавров привлек внимание Борреля к заявлениям Киева о "необязательности" минских соглашений

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Москва и Брюссель разделяют мнение о безальтернативности минских договоренностей для урегулирования в Донбассе. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в формате онлайн министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Обсудили мы и кризис на Украине, подчеркнув безальтернативность минского комплекса мер, безальтернативность конкретных действий по его выполнению. Мы, со своей стороны, особо подчеркнули, что договоренности должны выполняться во всей их полноте, последовательности, включая, прежде всего, налаживание прямого и устойчивого диалога между Киевом, Донецком и Луганском", - сказал он.

Лавров сообщил, что привлек внимание Борреля к заявлениям Киева относительно "необязательности" минских договоренностей.

Да, мы, естественно, привлекли внимание наших собеседников к тем заявлениям, которые звучат из Киева", - сказал он.

По словам главы российского МИД, речь идет о заявлениях, начиная от необходимости сохранять минские договоренности, поскольку это является самым главным поводом для того, чтобы сохранять западные санкции против Российской Федерации и "вплоть до заявлений, что минские договоренности либо являются добровольными и никаких обязательств на Украину не накладывают, либо они являются "никчемными", как недавно выразился один из вице-премьеров [Украины] господин Резников, никчемными в правовом смысле".

Права нацменьшинств

По словам Лаврова, Боррель заверил, что Евросоюз не намерен выборочно подходить к обеспечению прав нацменьшинств на Украине или в любой другой стране.

Глава МИД РФ рассказал, что в процессе разговора напомнил о заявлениях украинской стороны о возможных исключениях в законах, регулирующих положение нацменьшинств, для использующих языки Евросоюза представителей. "Я напрямую спросил: "Если такие исключения для языков ЕС будут сделаны, успокоится ли Брюссель и все остальные европейские столицы и в целом Евросоюз на этом и уйдут ли в сторону от отстаивания необходимости уважать права всех национальных меньшинств, включая прежде всего русскоязычное национальное меньшинство?" - сказал Лавров.

По словам министра, собеседник ответил отрицательно. "Евросоюз не будет выборочно подходить к обеспечению прав национальных меньшинств ни на Украине, ни в любой другой стране", - передал Лавров ответ Борреля.