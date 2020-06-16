Лавров заявил, что РФ и ЕС подчеркнули необходимость скорейшего прекращение огня в Ливии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия и Евросоюз выступают за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии и конструктивный диалог с участием всех ливийских политических сил. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в формате онлайн министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Мы подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Ливии и высказались за то, чтобы как можно скорее был начат конструктивный диалог с участием всех ливийских политических сил", - сказал он.

"На этот счет в последнее время было сделано немало инициативных предложений, имею в виду и Берлинскую конференцию и те идеи, которые высказал председатель парламента [Ливии] в Тобруке господин Салех", - добавил глава МИД РФ.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

6 июня в Каире была обнародована инициатива по преодолению кризиса в Ливии. Она, в частности, предусматривает полное прекращение огня между сторонами с 6 часов утра 8 июня, продолжение в Женеве под патронажем ООН переговоров совместного военного комитета и постепенное объединение государственных институтов власти для налаживания полноценной жизни страны. Эта инициатива была отвергнута властями в Триполи.