Лавров заявил, что тема антироссийских санкций в разговоре с Боррелем не поднималась

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Тема санкций ЕС против России не обсуждалась в ходе телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Мы вопросы о санкциях вообще не обсуждаем с теми, кто эти санкции вводил. Это была их инициатива, им, собственно, и определяться, насколько эффективно эта инициатива работает в их интересах. Мы свои выводы сделали достаточно давно", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам телефонного разговора.