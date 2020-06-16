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Лавров заявил, что тема антироссийских санкций в разговоре с Боррелем не поднималась

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Тема санкций ЕС против России не обсуждалась в ходе телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Мы вопросы о санкциях вообще не обсуждаем с теми, кто эти санкции вводил. Это была их инициатива, им, собственно, и определяться, насколько эффективно эта инициатива работает в их интересах. Мы свои выводы сделали достаточно давно", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам телефонного разговора.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБоррель, Жозеп
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