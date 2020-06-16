Лавров заявил, что Россия заинтересована в поддержании мира на Корейском полуострове

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российская сторона выступает за мирное разрешение противоречий между КНДР и Южной Кореей, за стабильность в регионе. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в формате онлайн министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Исходя из этих наших принципиальных позиций, мы выступаем за развитие межкорейского диалога в интересах нормализации отношений между двумя корейскими государствами, между севером и югом, и за урегулирование всего комплекса проблем этого региона исключительно мирными дипломатическими средствами", - сказал он.

"Россия является государством, которое непосредственно граничит с Корейским полуостровом. Уже по одной этой причине, не говоря об исторических связях с корейским народом, мы неизменно заинтересованы в поддержании на этом полуострове и укреплении там прочного надежного мира, стабильности", - добавил министр.