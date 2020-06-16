Лавров: Россия хочет прояснить ситуацию с отказом Японии размещать системы ПРО США

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия хотела бы прояснить ситуацию в связи с отказом Японии от размещения комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore, прежде чем определиться со своими дальнейшими шагами. Об этом заявил на пресс-конференции в режиме онлайн во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Конкретных решений о том, что происходит с системой противоракетной обороны, которую Япония закупает или планировала закупать у США, мы не видели", - отметил министр.

По его словам, в ходе обсуждения темы мирного договора российская сторона обращает внимание японских коллег на риски и угрозы для РФ в результате военно-политического союза Токио с Вашингтоном. "Но, повторю еще раз, мы хотим прояснить ситуацию, прежде чем определять, нужны ли какие-то шаги с нашей стороны или нет", - подчеркнул Лавров.