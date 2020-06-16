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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Лавров заявил, что Москва и Брюссель привержены реализации иранской ядерной сделки

Также глава МИД России и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили процессы, которые развиваются и в Вене в рамках Совета управляющих МАГАТЭ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия и Евросоюз привержены выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Обсудили мы достаточно подробно ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнули нашу приверженность - и России, и Европейского союза - обеспечению устойчивой и всесторонней реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг этой ядерной программы", - сказал он.

"Обменялись оценками непростых процессов, которые сейчас развиваются и в Вене в рамках Совета управляющих МАГАТЭ, и в Нью-Йорке, где наши американские коллеги пытаются продвигать решения, в корне противоречащие всем договоренностям, достигнутым в рамках СВПД, которые были одобрены Советом Безопасности ООН резолюцией 2231", - добавил министр.

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Лавров, Сергей ВикторовичБельгияИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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