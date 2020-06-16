Лавров: Москва будет судить о возможных соглашениях Белграда и Приштины по их выполнению

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Москва будет определять отношение к возможным новым договоренностям Белграда и Приштины в зависимости от того, как они будут реализовываться. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в формате онлайн министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Мы относимся к этой инициативе, как к инициативе, которая адресована Белграду и Приштине. Мы слышали американских представителей, что и Белград, и Приштина согласились встретиться по американскому приглашению. Мы будем в Белграде послезавтра с визитом. Надеемся там говорить и о том, как конкретно видятся практические шаги тех стран, которые предлагают свои посреднические услуги, как эти шаги видятся руководству Сербии", - сказал он.

"Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, в том числе на встречах с президентом Александаром Вучичем, что Россия в косовском урегулировании поддержит те договоренности, которые будут приемлемы сербскому народу. Из этого мы будем исходить, - добавил министр. - Мы будем определять свое отношение к возможным договоренностям не только по тому, как они выглядят на бумаге, но и как они осуществляются в реальной жизни".

В понедельник специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл анонсировал новую встречу представителей Белграда и Приштины для обсуждения вопроса непризнанного Косова, которая должна пройти 27 июня в Вашингтоне.

Выбор между Россией и Западом

Лавров также заявил, что искусственный выбор между сотрудничеством с Россией и взаимодействием с западными странами не должен навязываться балканским государствам.

"Говорили о ситуации на Западных Балканах, особенно в свете моего предстоящего визита в Сербию. Мы подтвердили нашим еэсовским партнерам нашу принципиальную позицию, согласно которой страны региона не должны ставиться перед искусственным выбором: либо на Запад, либо с Россией, - сказал министр. - Мы все заинтересованы в том, чтобы политика всех стран в Европе была многовекторной, была максимально открыта для диалога со всеми, кто готов к такому диалогу на основе равноправия и взаимной выгоды".

По словам Лаврова, в ходе переговоров он обратил внимание Борреля на необходимость выполнения соглашений, которые были достигнуты между Белградом и Приштиной несколько лет назад.