Врио главы НАО назвал своей главной задачей выстраивание диалога с жителями округа

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный во вторник назвал главным направлением своей будущей программы развития региона выстраивание диалога с жителями округа.

По закону, глава НАО наделяется полномочиями по итогам голосования в Собрании депутатов округа по предложению президента РФ. Генсовет "Единой России" 16 июня поддержал выдвижение кандидатуры Бездудного от партии на пост главы НАО.

"Сейчас самое главное для жителей округа и для меня - это диалог. Это слово станет главным в моей предвыборной компании. Да, выборы губернатора в НАО проходят голосованием депутатов, но я считаю своим долгом сделать предвыборную программу максимально открытой, доступной для инициатив всех жителей округа. Абсолютно не боюсь критики, благодаря ей узнаю очень много важных деталей о положении дел в округе", - сказал Бездудный во вторник на заседании президиума генерального совета "Единой России", которое проходило в режиме видеоконференции.

По словам врио главы НАО, его работа в социально-экономической сфере, в частности, будет направлена на решение государственных задач по развитию Арктики, инфраструктуры Северного морского пути и диверсификации экономики округа в интересах страны и жителей НАО.

"Экономика нашего округа сырьевая и очень сильно зависит от мировых цен на энергоносители. Понимаю, что от этой зависимости нужно уходить, и такая программа разработана - реализация крупных инвестиционных проектов, таких как порт Индига, которые способны создать новые рабочие места и диверсифицировать экономику и сохранить качество жизни", - отметил Бездудный, добавив также, что важной задачей для себя видит повышение уровня жизни в регионе.

Президент России Владимир Путин 2 апреля принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. В свою очередь, врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный. Юрий Бездудный родился в 1969 году в Брянской области, в 1987-2007 гг. служил в органах госбезопасности, в 2007-2012 гг. был заместителем мэра Брянска, в 2014-2019 гг. - замглавы администрации Одинцовского района Подмосковья. Заместителем губернатора Ненецкого автономного округа Бездудный был назначен 18 марта 2019 года.