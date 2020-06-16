Лавров: ЕС должен дать оценку поправки в закон об электронных видах связи Латвии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Поправки в закон об электронных видах связи Латвии, которые предусматривают введение языковых квот для вещания, носят дискриминационный характер, Евросоюз должен дать оценку этому. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в формате онлайн министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"С тревогой восприняли решение сейма Латвии о внесении этих поправок в закон об электронных видах связи, учитывая, что 40% населения страны использует русский язык. Дискриминация очевидна. ЕС должен проанализировать эти решения и заявить о своей позиции. По крайней мере, такую просьбу мы Боррелю высказали, выразив надежду, что те заявления, которые мы слышим из Брюсселя о демократии и доступе к информации, не будут пустым звуком", - сказал Лавров.

Сейм Латвии 11 июня в третьем и окончательном чтении утвердил поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие резкое сокращение трансляции русскоязычных каналов. Эти поправки направил в парламент президент Латвии Эгилс Левитс, чтобы увеличить в основном пакете телеканалов количество передач на официальных языках ЕС и ЕЭЗ. В частности, он предложил расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%. Соответствующие законодательные поправки глава государства мотивировал необходимостью "укрепить информационное пространство Латвии".