Небензя: РФ не позволит провести ребрендинг террористов в Идлибе в умеренную оппозицию

ООН, 16 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Турция выполнит свои обязательства по нейтрализации террористов в Идлибе. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Сирии.

"Мы надеемся, что наши турецкие партнеры смогут выполнить их обязательства по нейтрализации этих [террористических] элементов [в Идлибе]", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"В то же время мы не позволим провести ребрендинг "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) в "умеренную оппозицию", который некоторые пытаются провести", - добавил он.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта 2020 года в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта.