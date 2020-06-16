В МИД РФ отвергли обвинения США в манипуляции Международным уголовным судом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия отвергает обвинения со стороны Вашингтона в манипулировании Международным уголовным судом (МУС) в своих интересах. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с высказываниями американских официальных лиц о манипулировании Россией деятельностью Международного уголовного суда.

"Процитирую Генпрокурора США г-на Барра. Он сказал: "Мы обеспокоены тем, что иностранные державы, такие как Россия, манипулируют МУС, преследуя свои интересы". Напоминаем Генпрокурору: Российская Федерация не только не манипулирует Международным уголовным судом, но и в принципе никак не взаимодействует с ним, не осуществляет его финансирования, не принимает участия в его рабочих структурах и вообще не поддерживает с ним каких-либо контактов", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ считают, что Вашингтон пытается оказать влияние на Международный уголовный суд с помощью санкций, чтобы не допустить преследования своих военных.

"США явно пытаются повлиять на суд с целью не допустить преследования американских военных в рамках "афганского досье". И санкционное решение - лишь одно из подтверждений этому", - заявили на Смоленской площади.

"Получается, что Вашингтон ратует за "борьбу с безнаказанностью" лишь тогда, когда эта борьба не затрагивает сами США и может быть использована для оказания давления на правительство той или иной страны и вмешательства во внутренние дела, - продолжили в МИД. - Очень показательное проявление политики двойных стандартов. А также хорошая иллюстрация активно продвигаемой американцами и их союзниками концепции "миропорядка, основанного на правилах", где США, видимо, уготована привилегия определять, по каким правилам следует жить остальному миру".